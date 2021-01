: @RickyLaRue | 14-01-21 | 19:05: Dat klopt, het wordt voor een groot deel ontwikkeld in Leiden, een van de R&D centers van Janssen. Een van deze locaties was tot overname in 2010 van Crucell, een Nederlands bedrijf. Janssen op zijn beurt is weer een Belgisch bedrijf van oudsher, al in de jaren 60 overgenomen door Johnson & Johnson. En zo is het cirkeltje weer rond, uiteindelijk zijn het de Amerikanen die de beslissingen maken. Gelukkig zijn de R&D activiteiten wel in Nederland gebleven, wat voor veel hoogopgeleid werk zorgt.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Organon in Oss, wat na de overname door het Amerikaanse MSD compleet is uitgekleed op R&D gebied. De parel van MSD is het kanker medicijn Keytruda (google tip), wat is ontwikkeld door Organon. Het is op dit moment een van de meest verkochte medicijnen in de wereld (11 miljard $ in 2019 alleen al). Wel is alle kennis beetje voor beetje naar Amerika gehaald en vindt in Oss tegenwoordig vooral productie plaats.