Kijk dit tweetje eens beroerd ouder geworden zijn. Een jaar verder en we hebben een miljoenmiljard coronadoden wereldwijd. Goed, die Chinezen logen/liegen alles bij elkaar, en bij de WHO zijn ze ook van toeten noch blazen. Ondertussen in Nederland probeert El Commandante Rutte de Avondklok erdoor te jassen, geholpen door de gewillige beulen der MSM. En vooral geholpen door u natuurlijk, want u blijft maar funshoppen in de supermarkt en bezoekjes brengen aan ooms, tantes, nichten en neven, Noordermarkt, Heuvelland. En vlak die feestjes niet uit. Nieuwste trend: schuurfeesten met slaapauto's. Zaterdagmiddag slaapzak + kratjes bier + meisje achterin de auto, Opeltje helemaal in de lege schuur rijden (zodat er niet 25 Opels op de oprit staan), en dan bier opzuipen, meisje aflebberen en roes uitslapen in auto. Niemand die het merkt, behalve de jongens en meisjes van Innouveau, die sommige gebieden helemaal zwart zien worden. Nog even, en het is alweer mei.

RIVM-cijfers: PLUS 6575 (weer meer)