Hier het hele epos aangaande die laatste tweet van Rufo. Leest u de ranzigheid zelf maar even:

- christopherrufo.com/woke-elementary/

Indien mijn kind op die school zat, dan kwamen ze maar beter met een stel héél goede antwoorden op mijn onvermijdelijke vragen, anders waren ze nog niet klaar met me. Deze waanzin moet gestopt worden. Want dit zal niet alleen de USA uit elkaar scheuren, maar het gehele Westen. Verder is wat die school doet ook nog eens hoogst onconstitutioneel en een dírecte schending van de 1964 Civil Rights Act Leest u even mee:

- www.dol.gov/agencies/oasam/civil-righ....

Neem met name notie van deze passage:

"The Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex or national origin. Provisions of this civil rights act forbade discrimination on the basis of sex, as well as, race in hiring, promoting, and firing. The Act prohibited discrimination in public accommodations and federally funded programs. It also strengthened the enforcement of voting rights and the desegregation of schools."

Met andere woorden; het discrimineren en segregeren op basis van ras, kleur, religie, sekse of afkomst is ten strengste verboden. Zowel in de Publieke Ruimte, Federaal bekostigde programma's als mede op het werk en scholen.

En dit perfide segregatie gedachtegoed wordt nu dus al aan basisschool kinderen opgelegd.