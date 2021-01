Dat verzanden in irrelevante details zoals leerachterstanden bij kinderen en gezeik over slachthuizen is echt het ultieme bewijs van een incompetente overheid, bestaande uit moraalridders met elk een eigen wensdenk-agenda.

Oftewel: het is een en al propaganda, want verkiezingen in maart. Terwijl:

De eerste prioriteit is het voorkómen van exponentiële verspreiding.

De tweede prioriteit is het overeind houden van de gezondheidszorg.

De derde prioriteit is het overeind houden van de beroepsbevolking.

De rest is bijzaak en grotendeels eigen verantwoordelijkheid van individuen.

Maar zij -de 'volksvertegenwoordigers'- willen iets te zeggen hebben over de moraal: hoe uw kinderen moeten presteren, hoe u uw tijd dient te besteden, wat u wel of niet met uw lichaam besluit te doen. Wee uw zelfbeschikking.

Ja, en dan is daar Partij voor de Dieren: wee de nertsen en slachthuizen.

Man man man. Wat een decadent incompetent geneuzel over niets.