Alsof volledige bescherming of de volledige zelfbeschikking de enige keuzes zijn? Dat is een vals dilemma(=drogreden) en daarmee valt je hele tegel uit elkaar: je kan best kritisch zijn naar overheidshandelen én naar het vaccin, terwijl je je ondertussen gewoon aan de maatregelen houdt.

Probleem is dat de overheid zich steeds op de borst slaat, nadat ze door nalatig handelen de boel uit de klauwen hebben laten lopen. Er wordt symbolisch een emmertje water over smeulende resten geworpen en ze pretenderen de beste brandweerlieden ter wereld zijn.



Allerlei maatregelen van de afgelopen tijd, vliegverkeer weigeren en de verschillende lockdown levels, hadden in Maart bij uitstek hadden kunnen dienen om 90% van de ellende te voorkomen, zoals getoond door Taiwan en Japan. We zijn geen eilandnatie, dus het is moeilijker om de boel te sluiten, MAAR HET IS NIET EENS GEPROBEERD.

In Maart had de samenleving nog vlees op de botten, nu moesten we na 8 maanden hongeren, alsnog vasten. Combineer dat met 't trage handelen van Hugo, die maanden heeft gehad om vaccinatielocaties op te tuigen, prikkers te trainen, oud-verplegers terug te halen, de prikvolgorde te bepalen, extra IC capaciteit te regelen(en er dan niet voor betalen, lul), registratiesystemen te bouwen. Nee, hij wacht eerst tot er een vaccin klaar is en gaat dan daarmee beginnen.

Als burger murw geslagen hoe belangrijk de maatregelen zijn, maar zelf werkt men in traag tempo, waar is die hoge nood dan opeens?