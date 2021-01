Als we dit van tevoren hadden geweten, dan had wat ons betreft dat hele corona niet gehoeven. Johan Vlemmix, bekend van tv, heeft een nummer gezongen over de eerste vaccinatie en zelfs voor Johan Vlemmix' doen is het een heel erg slecht nummer. De melodie is gejat, en de tekst helaas niet. 'Het feest kan beginnen/ Vaccin is binnen' loopt metrisch ongeveer net zo slecht als de mediacampagne van Hugo de Jonge. Het is maar goed, dat carnaval dit jaar niet doorgaat, want anders had het wegens dit ontiegelijke budtnummer alsnog moeten worden afgelast. We zouden bijna gaan verlangen naar het coronalied van 100 BN'ers. Bijna, hè. Er zijn grenzen.

PRIKKELENDE UPDATE: Moderna vaccin ook goedgekeurd.