Oh. Een van de vier auteurs van het Coronalied zitten woedend in de mail. Luc Weegels ("ken je wellicht van zijn deelname aan de Gouden Kooi of als rapper Double L", nope - red.) dreigt met een acuut kort geding als we z'n demotape van de door niemand aangevraagde sentimentsdrein niet 'per direct' offline halen. Sja, die schrijvers hebben ook een kudtzondag natuurlijk. Heel Nederland laat al twee dagen luidkeels weten geen Fluitsma of Van Tijn zin te hebben in dat hele coronakutlied, en dat uitgerekend dat vermaledijde rotblog GeenStijl dan weer op zondagmiddag een uitgelekte versie van tekst & demozang heeft weten te publiceren in een topic waaronder ruim zeshonderd comments staan die allemaal terug te brengen zijn tot braak-emoji's - dat is natuurlijk niet het inclusieve sentimentalisme waar ze op gehoopt hadden met hun maatschappelijke samenzang.

Maar goed, wij hebben ook écht geen zin in een stom kort geding over een lied dat sowieso al niemand wilde horen, dus we halen na ruggespraak met onze eigen zwarte kip het topic wel weg hoor. We hebben onze roflol al wel gehad, en bovendien bewijzen we er heel Nederland een dienst mee. Zolang het duurt althans, want op maandagavond wordt het coronalied bij Jinek alsnog onvermijdelijk openbaar en daar helpt dan weer geen kort geding tegen, hoe een bunder BN'ers gaat bewijzen dat ze echt géén idee hebben hoe overbodig, ongevraagd of ongewenst hun inmenging in deze nationale treurtoestand is. We kunnen alleen maar zeggen: de cafés zijn gesloten, maar je radio is ook niet meer veilig. Gelukkig zijn er moderne alternatieven.



P.S. Luc, leer ff het verschil tussen 'mits' en 'tenzij'.