: Is dat echt zo? Of is het een beeld wat steeds wordt genoemd maar in werkelijkheid nauwelijks een rol speelt? Althans, niet op lange termijn. Denk er eens over na: het beeld wat ontstaat is dat we nu massaal aan de prik gaan en dat we in 4 weken tijd 1 miljoen mensen vaccineren? Ofzoiets. Dat blijkt straks niet zo te zijn: iedereen die in dat beeld geloofde wordt dan gedemoraliseerd...

Dan, je hebt een kritische meute (zeg maar: GS lezers) die door deze symboliek heen prikken. Dan is er nog de laaggeletterde groep, incluis mensen met migratieachtergrond: die zien de symboliek niet eens, laat staan dat ze geloven dat de overheid iets voor ze doet. Dan is er nog een grote meute PVV stemmers (overlap met GS en dommigen?) maar goed, die geloven sowieso niet in ded overheid. De strengchristelijken geloven alleen in God en zijn altijd al moeilijk tov vaccinaties. Maar goed, die zijn wel weer van de symboliek.

Anyway, ik heb het idee dat we de mensen (van laag- tot hoogopgeleid) zwaar onderschatten met dit soort onzin. In Frankrijk zijn ze voor de kerst begonnen. Met 500 fucking vaccinaties. Doe ff normaal. Ik verwacht geen symboliek van de overheid, ik verwacht een geoliede machine. Rot op met je marketingkul. Aan het werk.