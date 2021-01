De Eik uit Enschede. De Beul van de Belastingdienst. De cringe van zijn eigen coalitie. De man die toesloeg bij het toeslagendepartement en de runner-up (twee keer) van de CDA lijsttrekkersstrijd. Pieter Omtzigt stopt nog steeds de A van A-merk in CDA en er is zó veel gebeurd sinds zijn eerste aanwezigheid in onze livetalkpodshowcast. Zo is het Coronacafé van decor & naam veranderd en heet het nu Chips. Nootjes. Bier. Om over alle activiteiten van Omtzigt nog maar te zwijgen. We beginnen het jaar goed want donderdagavond om 21:00 uur is misschien wel het beste Kamerlid van Nederland voor de tweede maal te gast in ons keldercafé en hij is zo druk: het kán zijn dat hij wat verlaat is. Dan weet u dat alvast & we houden u op de hoogte. Volgende week zijn Toeslagpartner in Crime, Renske Leijten!

Vragen? Drop ze hieronder. En nee "wanneer begin je voor jezelf" gaan we niet nog eens vragen en ook dat "Hur-dur hij stemt altijd braaf met de coalitie mee" is nogal een dooddoener, ondertussen (en ook dat heeft ie vorige keer al uitgelegd)

Terugkijken: zijn vorige bezoek aan ons praathuis