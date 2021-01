Dit lijkt misschien op stoer doen, maar ik tel mijn zegeningen en ben dankbaar, maar ik ben in mijn hele leven nog nooit bij een huisarts of ziekenhuis geweest.

Heb ook nooit griep of zo gehad.

En als ik wat had, loste ik dat zelf op met mijn eigengemaakte brouwseltjes.

Waar ik me heel prima bij voel. Voorbeeldje, heb op 1 januari twee flessen champagne in mijn eentje soldaat gemaakt, en ik was om het kwartier weer nuchter.

Ander voorbeeldje: ik had last van speekselsteen, ik dacht heel simpel: zuur lost kalk op, dus sinds die tijd neem ik zeer veel citroensap per dag. Inderdaad: speekselsteen weg en ander voordeeltje: prachtig witte tanden (dat ging per ongeluk als bijkomend voordeel).

Buikpijn: heb ik veel probiotica genomen, oftewel een varia aan goede bacteriën. Buikpijn is weg, en voel me veel en veel beter in het algemeen. Probiotica zijn ondergewaardeerd. Hebben zelfs invloed op de hersenwerking.

Slapen=reparatietijd voor het lichaam.

Stress is slopend.

Migraine of dufheid of moeheid etc: ashwagandha

Maar goed, iedereen moet het zelf weten,

saffraan=natuurlijk Prozac, tegen angst, zorgen maken, etc.

Alle bioflavonoïden zijn goed als vrije radicalen vangers.

OK, ik stip het alleen aan. Ik heb er baat bij, heb er veel over gelezen en ervaring mee, en voor het geld hoef je het niet te laten