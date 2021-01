Spreeuwen, de sierpaarden onder vogels. Wat een hengsten. Geofferd op het altaar van ijdel volksvermaak. We zijn het normaal gaan vinden! De International Organisation for the Protection of Animals spreekt van een "slachtpartij", en vermoedt dat vuurwerk doodsoorzaak was. Maar, zo zijn ze ook weer, andere toedrachten zijn ook niet uitgesloten. "It can be that they died from fear. They can fly up together and knock against each other, or hit windows or electric power lines. Let's not forget they can also die of heart attacks". Om dergelijke tragedies in de toekomst te voorkomen, spreekt de organisatie een officieel advies uit. "To minimise any adverse impact of fireworks on birds, we urge organisers of firework displays to avoid launching the rockets near to sensitive wildlife areas, such as nature reserves, and nesting and roosting sites for wild birds." Kortom, de hele stad dus.

De spreeuwenzang. RIP