:

Klopt, 2022 iedereen verplicht met het OV, milieuvervuiling dood mensen, en in het verkeer vallen ook doden. Carnaval schaffen we af, het is een broedplaats voor ziektes, en we willen geen nieuwe Covid tenslotte?

Voetbalwedstrijden kosten de maatschappij een hoop geld vanwege extra politiebeveiliging en er vallen nog steeds regelmatig gewonden als de hooligans weer eens los gaan.A

Alcohol is behoorlijk schadelijk, dus dat geven we dezelfde behandeling als roken. Suiker idem dito. Weet je wat? Gelijk al het hoog calorisch voedsel uit de schappen, uiteraard te beginnen met vlees, want dat is ook nog eens slecht voor het milieu.

Het alternatief is gewoon lekker van elkaars lolletjes af blijven. Ik zit niet aan je sigaret, je vuurwerk, je zwarte piet, je carnaval en je eten, en jij blijft van mijn pleziertjes af. Deal? Daarmee maken we het land een stuk prettiger, als we niet altijd anderen de maat hoeven te nemen.