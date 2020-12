Eerst die The Great Reset. De elite die het proletariaat vertelt hoe ze moeten denken en leven. Waar hebben we dat ook al weer eerder gezien? Juist.

Eigenlijk is die hele "build back better" een communistische revolutie, maar deze keer nog schaamtelozer, nu wordt de arbeider niet eens meer verteld dat hij er beter van wordt, maar krijgt ook nog de schuld. Anyway, gezien het enorme succes van communistische regimes (martelen, moorden, onderdrukking) is dit echt iets wat we moeten willen.

Dan dat vlees. Als het even lekker (en gezond) is als vlees, waarom niet. "Nagenoeg" echter is onvoldoende. En vegetarische diëten zijn ongezond zonder allerlei aanvullende meuk te slikken.