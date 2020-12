- LIVESTREAM (af en toe onderbroken door gekkie die 'em streamt) want er is nog geen andere -



Nashville - de longen van de wereld - werd deze kerstochtend rond 06:30 lokale tijd ruw opgeschud door een "explosie" die gelinkt zou zijn aan een "voertuig" (maps). Het lijkt erop dat er tot nu toe drie "gewonden" te betreuren zijn. Spannend wel, want de brandweer is gewaarschuwd minstens twee blokken bij de explosie vandaan te blijven in verband met "possible vehicle bombs left in area, potential radiation. All of this is PRECAUTIONARY at this point." Kortom, een ontwikkelende situatie. Het echte slachtoffer is trouwens Hooters, dat gebouw heeft grote schade geleden. Meer beeld en geluid na de breek. Een aanval op Nashville is een aanval op onze manier van leven.

There goes the neighbourhood