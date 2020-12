13,6% van de GGD testen was positief coronadashboard.rijksoverheid.nl/land...

World Health Organization recommended in May that the percent positive remain below 5% www.jhsph.edu/covid-19/articles/covid...

Sinds begin september zijn we ruim boven de 5%. Dan hebben we geen goed zicht op het virus, bijvoorbeeld voor bron- en contactonderzoek en op die manier met gerichte isolatie het virus tot stilstand brengen. Puur omdat te weinig in beeld is.

Positieve testen onder tieners is gekelderd van 19% van het totaal aantal positieve testen, naar 13% van het totaal aantal positieve testen. Zij vormen maar 11,5% van onze bevolking, en laten nu pas weer normale getallen zien. Er werd ons voorgehouden dat scholieren vooral buiten school geïnfecteerd raakten volgens bron- en contactonderzoek. Helaas wijst een week herfstvakantie en anderhalve week schoolsluiting/kerstvakantie in een andere richting. Ik wens het kabinet veel wijsheid toe, want online onderwijs is ook geen oplossing.