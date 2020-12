Die hele kinderopvangtoeslag is natuurlijk een grote links-communistische staats-subsidie om de politieke agenda van de-vrouw-moet-ook-werken ideologie te pluggen. Iedereen is tegen communisme maar zodra er geld te halen valt weet iedereen de weg naar het subsidieloket te vinden. En dan heb je types die maandelijks exact de budgetten afstemmen op de zekerheid van die toeslag. Ik vind daar wat van. Het is onverstandig. Maak je dan fouten en moet je terugbetalen, dan heb je geen reserves. Dan heb je dus een mega-probleem. Ja dat is zielig, ja dat is hard, ja dat is ellendig. Maar ook niet helemaal onterecht!

Wat wel zielig is, dat je alles in 1 keer moet terugpompen, al is je fraude minimaal. Dus de proportionaliteit, daar kan je over praten. Echter, kinderopvangtoeslag kunnen krijgen is een voorrecht, waar alle Nederlandse belastingbetalers aan meebetalen. Het zijn stevige bedragen, die kinderloze mensen niet ontvangen. De samenleving betaalt daaraan dus mee. Ik wil ook niet mee in die hype dat opeens iedereen nu weer schuldig is, omdat er etnisch en sociaal geprofileerd is. Want dat werkt, daarmee spoor je fraude op. Dat willen we toch allemaal? En dat profileren, we weten toch allemaal wie het meeste misbruik maken? Na al die schandalen van fake-kinderopvangbedrijfjes die voor nep-kinderen toeslagen kregen. Daar is paal en perk aan gesteld. Dat ging wat hard, daar zijn fouten gemaakt.