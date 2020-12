Of het nu een uitlaatklep voor stress was (niet kwalijk) of even je moment pakken om te shinen (wel kwalijk), vreemd is het zingen gisteren van Hugo wel.

Hoe kan het dat in een openbare ruimte, geen mondkapjes werden gedragen? Hoe kan het dat je even gaat staan zingen, leuk, maar niet nu. De halve horeca en middenstand ligt aan het infuus en nodig of niet, dan is het even geen tijd voor flauwekul.

Verkeerde timing.