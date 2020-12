Noem één partij die het qua onsympathieke mensen wint van D66 en als dat lukt krijg je een van de ravissante stagiaires van Kees Verhoeven cadeau. Jammer dan want het lukt niet, hier de kandidatenlijst. Democratiehaatster en referendumvernietigster jkvr. Kajsa Ollongren bijvoorbeeld, die is gewoon niet zo leuk. Dat iemand op een verjaardag zegt: "Weet je wie ik nou zo leuk vind? Die jkvr. Ollongren." Dat is 1x gebeurd en dat was op de verjaardag van jkvr. Ollongren zelf. ENFIN, het is jammer dat Mark Rutte een huigverhouding heeft met '66 want in de kabinetten krijg je die vreselijke types als Vrouwe Arrogantia er dan gratis bij. Het kamerwerk is in ieder geval beneden haar stand. "Ik word lijstduwer, dat vind ik een mooie democratische traditie in Nederland. Maar ik ga niet de Kamer in, dat vereist andere capaciteiten die ik niet bezit." Ja leuke traditie is dat, op een lijst staan en daarna hard wegrennen en voorts is het jonkvrouws voor: yo daar heb ik écht geen zin in hoor. Wat nou heel grappig zou zijn, is dat we de boel straks gewoon een keertje over rechts aanvliegen. vvd, CDA, PVV ofzo, en dan al die Kaagjes en Jettentjes en Ollongrennetjes en Keesjes en Sjoerdjes en Jantjes en Tjeerdjes met hun opgeheven vingertjes, hun moraliserende bek en hun bleke gezichten de democratie laten slopen in hun éigen huis. Dát zou mooi zijn.