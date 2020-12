Het virus verspreid zich in slecht geventileerde ruimtes en via aerosolen, dat weten we. Het virus verspreid zich makkelijk via mensen die asymptomatisch zijn, dat weten we ook. Mensen die asymptomatisch zijn, zijn vaak kinderen , sportieve jong mensen in de fleur van hun leven.

Als we dus een paar minuten onze grijze massa gebruiken, dan weten we perfect wat we zeker moeten verbieden/scherp onder controle houden en wat we een beetje losser kunnen laten.

Dus gebedshuizen dicht, disco's dicht, concertzalen, en het plaatselijke koor en fanfare dicht. Vliegen en verplaatsen via openbaar vervoer aan banden leggen . of heel streng opvolgen. Massa bijeenkomsten verbieden en ja scholen dicht. En dat voor minstens 6 weken.

Als je de grafieken van Belgie gaat bekijken, zie je het telkens terug pieken als de scholen open gaan. Dat is ook logisch, asymptomatische patienten in een benepen ruimte met veel contact onder elkaar, uit alle lagen van de bevolking.

Hetzelfde zien we bij bejaardenhuizen , (veel mensen bij elkaar, ventilatie ?) Industrieele slagerijen en vlees/voedselverwerking (gesloten, geisoleerde omgeving)

En dan wil je in een buis kruipen op 10 000 meter hoogte waar de lucht zo al verpest is ?