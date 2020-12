ONS FAVORIETE TURKSE SCHREEUWMEISJE KOMT HET JAAR AFSLUITEN BIJ CHIPS. NOOTJES. BIER. DUS STEL JE VOLUMEKNOP BIJTIJDS EEN BEETJE BIJ WANT DIT WORDT HERRIE IN DE TENT! MAAR TEGELIJKERTIJD IS DIT WEL ECHT PRECIES WAT WE NODIG HEBBEN IN HET MIDDEN VAN DE ZOVEELSTE FNUIKENDE LOCKDOWN: ANDERHALVE METER ONVOORWAARDELIJKE EERLIJKHEID MET EEN LIEVE GLIMACH EN EEN EIGEN GELUID. ONDANKS HAAR LENGTE VOOR GEEN KLEINTJE VERVAARD EN DAARMEE UITSTEKEND IN STAAT OM HET RAMPJAAR 2020 IN PERSPECTIEF TE ZETTEN,

LIVE OM 21U OP DEZE ZENDER OF VIA GSTV YOUTUBE (ABONNEER!),

PODCAST NA AFLOOP IN APPLE | SPOTIFY | SOUNDCLOUD

Woord van dank & bedelstaf

Zo. Dit is de laatste van 2020, dus dat was het jaar. 36 afleveringen tot dusver. Nu twee weken verkansie, 7 januari zijn we er weer. Op oudejaarsavond is er nog een live special met Tom Staal & Dennis Schouten & een deerne. Genoten, gelachen, boos geworden of heerlijk bij CNB in slaap gevallen? Waardeer je sentimenten over CNB en doneer het bijbehorende bedrag. We maken het met liefde, maar van de liefde alleen kun je niet leven. Zeker Tom Staal niet.