Inderdaad ik acht de gemiddelde Nederlander een stupide hedonistische hufter die het nauwelijks probeert enig verantwoord sociaal gedrag te vertonen en onmiddellijk klaar staat met kreten die het eigenbelang-eerst aanduiden.

De media doen vrolijk mee en jammerhouten over festivals, kroegen en evenementen die geen doorgang vinden en het volk dat dit zo vreselijk mist.

Handhaven is een goor woord in Nederland, vandaar we bijv. het drugsafvoerputje van de wereld zijn geworden en rampzalige idioten denken dat de daardoor gecreëerde grove misdaad een halt wordt toegeroepen als we de troep legaliseren.

Ja, we moeten vooral verder gaan op deze heilloze weg. Nou dan kies ik voor een meer Chinese aanpak. Inderdaad heeft dat mogelijke ernstige consequenties voor onze belabberde democratie. Persoonlijk wil ik dat woord eigenlijk niet eens toekennen aan ons vigerende maatschappijordeningsmodel, maar voor het gemak dan maar: onze democratievorm.

Tegelijkertijd moeten we dus keihard werken aan het versterken van de invloed van gewone burger. De enige partij die daar een beetje inhoudelijk zijn best voor doet is Code Oranje. Zelf zal ik overigens op de PVV stemmen als erkentelijkheid voor het jarenlange terecht in de aandacht houden van het Mohammedaanse gevaar.

Dus een tweeledige aanpak:

Keiharde maatregelen inzake covid-18

Keiharde maatregelen inzake inspraak van de burger

‘k Weet het, lukt niet, want partijen zitten te vast in het zadel en de kandidatenlijsten worden opgesteld door een paar m/v van de kiescommissie, nepverkiezinkje ertegen aan. (Weet iemand nog wie de tegenstander van KaagPlaag was? Amper iemand toch?) Applaus van congres en u kleutert een vakje rood. Volksvertegenwoordiging? Lamuh-nie-lachu-nie.

Terzijde, nu we het toch over de Chinezen hebben

Voorts ben ik van mening dat een transeuraziatische fietssnelweg aangelegd moet worden naast de spoorlijnen en wegen die Europa met China en Rusland verbinden. U weet wel o.a het Belt and Road initiatief van de Chinezen.

De Chengdu-Tilburg-Rotterdam-Express rijdt drie keer per week. Vijftien dagen doet die trein er over, helaas alleen goederen. Flink zootje rood asfalt te leveren door de Nederlandse fietspadaanleggers en hupsakee. Heel nieuw soort toerisme, kan ontstaan, pleisterplaatsen langs deze weg, mensen ontmoeten elkaar, wordt wat interraciaal geneukt zodat er verse wereldburgers bijkomen. Verbroedering. Weg en afslagen langs bezienswaardigheden en mooie natuur. Kan iets totaal nieuws uit groeien. Afslag naar de Gouden Ring rond Moskou, ach, de mogelijkheden zijn legio.

Kannie wachten. Evocatus