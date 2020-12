Over PSG-ErdoganStrijders: als iemand rood is noem ik hem 'die rode', als iemand geel is noem ik hem 'die gele' en als iemand zwart is noem ik hem 'die zwarte'. En als iemand een matrozenpak aanheeft noem ik hem 'die matroos'.

Zit verder niet perse een waardeoordeel in maar ja...

Dat vele zwarten en hun zieke Linkse Helpers daar iets negatiefs in zien is hun probleem. En het gevolg van een ziekelijk complex en van jarenlange ophitsing door types als Sletvana, Airfryer en Afwassi.

Losers.