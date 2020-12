Bij het RIVM in Bilthoven weten ze alles. Schitterend gebouw ook. Dikke antennes op het dak. Hoog hek om de compound. Brute beveiliging met Merkel Lego. Ze weten er alles over mondkapjes. Ze weten er alles over aerosolen. Zonder het RIVM waren we allemaal deaud geweest, en zaten Peter R. de Vries en Pechtold vier keer per week in de talkshows. Jaap en zijn mensen krijgen van Hugo de Jonge een nieuwe vetcoole kantoortoren met Nederlands vlaggetje. Maar wat ze bij het RIVM niet weten, is waar de derde golf vandaan komt. Geen verklaring voor stijging aantal nieuwe coronabesmettingen meldt Hart van Nederland. En dat is van John de Mol, die ook het ANP heeft dus is het waar.

Het ligt in ieder geval NIET aan de scholen, want die blijven gewoon open zo werd er gelekt naar de NOS. En het ligt ook niet aan de ikeas, supermarkten, kerken en moskeeën want die blijven ook gewoon open. Het komt kennelijk ook niet door al die demonstraties op het Malieveld etc, want die mogen ook gewoon doorgaan. Hopelijk vanavond een viroloog op tv die het wel weet.

In Nieuwsuur vanavond een interessant voorstel (annex proefballonnetje voor een nieuwe lockdown) voor een vrijwillige quarantaine van tien dagen, zodat we massaal en met polonaise aan de kerstdis kunnen plaatsnemen. Maar ook dat ziet de Nederlander niet zitten. Zo komen we er wel, niet.

