Eerste keer dit seizoen dat George Russell achter z’n teamgenoot moet starten en daar komt Bottas nog goed mee weg ook. Toch is het intens grappig dat Mercedes ook zonder HAM een front row lockout scoorde in de kwalificatie want dat betekent dat iedere Williamsrijder wereldkampioen zou kunnen worden zolang ze maar in de juiste auto zitten. Kunnen ze komend seizoen niet gewoon 20 Mercs in 10 verschillende kleuren spuiten? Zou de spanning ten goede komen. Zelfs Grosjean zou dan kampioen kunnen worden ware het niet dat ie vorige week z’n F1-carrière met een flinke klap tot stilstand bracht: hij doet in de slotrace in Abu Dhabi volgende week ook niet meer mee. Toch kijken we weer uit naar deze race want het is een ultrakort rondje (< 1 minuut) op het aangepaste baantje van Bahrein. Veel rechte stukken, blauwe vlaggen en ondanks een magere P3 voor Max toch kans op de eindzege. En anders gunnen we het die Russell ook wel om Bottas z’n zoveelste baaldag te bezorgen dit jaar. 1 geeft je 2,85 op Max, maar 4,85 op Russell. Dus zet die chocolade sinterklaasmunten dan maar op Checo (26,50), als je durft. Je hebt tot de lampen uit gaan en dat is om 18u00. SPRINT!

UPDATE: GVD.