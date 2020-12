NOG FÜHRER VIER UUR en dan weten we of Thierry Baudet gewonnen heeft van Thierry Baudet in een referendum over Thierry Baudet en de ziel van zijn partij. Omdat alles uit Amerika altijd overwaait naar Nederland, kunnen we op voorhand echter al wel spreken van Amerikaanse Toestanden. Er gaan namelijk - je verwacht het eigenlijk niet na de uiterst stabiele gang van zaken van de afgelopen weken - diverse dingen mis. We maken even een lijstje, want je zou zomaar het overzicht kwijt kunnen raken:

Ledenadministratieve Toestanden

De ledenadministratie van FvD is een totale teringzooi. Er liggen nog duizenden (!) onverwerkte opzeggingen in een systeem dat gammel gebouwd is. Er is gecommuniceerd (in de FAQ) dat iedereen die in het afgelopen jaar contributie betaalde, gewoon kan stemmen - ook als je al hebt opgezegd. Maar wij hebben al tenminste één persoon die in 2017 opzegde, jarenlang niet betaalde en gisteren ontdekte dat er eind november 2019 wél (ongevraagd) contributie is afgeschreven. Dat bedrag heeft ie gestorneerd, maar niet vóórdat hij een stem op Baudet heeft uitgebracht. Waarmee de uitslag dus door minimaal 1 valse, ongeldige stem is beïnvloed. Je zou het een mail-in ballot kunnen noemen die al héél vroeg verzonden is. Screenshots/bewijzen na de breek.

Vertrokken campagneleider stelt filosofische vraag

Statutaire Toestanden

Baudet is vorige week maandag opgestapt en vervolgens ook nog geroyeerd door het bestuur. Desalniettemin staat hij nu op het stemformulier - als enige keuze - in een bindend referendum dat statutair niet mogelijk is, voor de functie van partijleider die statutair niet bestaat. Dat is zo gekomen omdat het bestuur het zo onderling heeft afgesproken, wat statutair óók twijfelachtig is. Dat bestuur, waar Baudet zelf in zit, met Olaf Ephraim in zijn kamp en tegenover medebestuurders Rob Rooken en Lennart van der Linden, heeft derhalve diverse klachten en zelfs een aangifte aan de broek. Zie ook hieronder:

Technische Toestanden

Forum heeft in alle haast gekozen voor een soort Dominion Voting System in de vorm van BigPulse.com. De anonimisering van de stemmen blijkt meer een soort herleidbare pseudonimisering en met een beetje linkhack- en pielwerk kun je op plekken komen & dingen zien waar je helemaal niet bij hoort te kunnen. Duiding, uitleg en toelichting bij die sospanda van RTL Nieuws in een uitstekende draad.

Maar we vreten d'r goed van!

Zachtjes huilt een Hiddema

UPDATE: Iemand die WEL lid is, kreeg GEEN mail

Hoi redactie,

Ik las zojuist dit artikel en dacht: wellicht ben ik niet de enige met onderstaande casus. Twee weken geleden heb ik opgezegd, of misschien was het vorige week, maar in ieder geval voor de bekendmaking van het referendum, maar dit jaar wel keurig contributie betaald, zie bijlage. Dus ik zou ook mogen stemmen, maar ik heb geen mail ontvangen om het ook te kunnen doen. Mogelijk ligt het eraan dat ik al eerder mij had uitgeschreven voor de nieuwsbrieven.

Wat jullie al zeiden, het systeem oogt nogal brak. Op mijn opzegging ook nog niets concreets terug gehoord. Maar ja er schijnt nogal wat aan de hand te zijn daar, dan schiet het er soms bij in, als je simpele dingen niet automatiseert. Doe ermee wat jullie willen.

Groeten,

[NAW bij redactie bekend]

UPDATE: Iemand die NIET lid is, kreeg WEL mail

Ik heb soort gelijke ervaring, op begin januari 2018 heh ik mezelf als lid uitgeschreven omdat ik toendertijd al genoeg begin te krijgen van Baudets liefde voor het gaan met de 'waan van de dag' en zaken die niet op bewijzen zijn gebouwd.

Anyway, zie bijlage voor screenshots van mn uitschrijving inclusief bevestiging en stem en idem bevestiging. Doe ermee wat je wil, ik vertrouw er echter wel op dat je mn privacy waarborgt. Ik wens dus anoniem te blijven buiten deze email. Heb geen zin in FvD trollen op mn dak.