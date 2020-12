Hij heeft gewoon in veel dingen gelijk. Niet alles. Dennis liet hem een paar keer wegkomen met dat hij Wilders met de dood bedreigt om dat Wilders dat ook mag. Maar Wilders bedreigt niemand en is tegen geweld.

Vooral buitenlanders die hier niet geboren zijn en minder binding met het land hebben denken aan weggaan of zijn al weggegaan. En nee, dat is niet fijn. Want de hangzakken en uitkeringstrekkers blijven, maar juist de ondernemers verdwijnen. En waarom? Regelzucht, duizenden duizelingwekkende belasingen. Alles is duurder, heel snel bekeuringen en ga zo maar verder. Een kennis van mij kwam uit Guinee Conakry. Altijd gewerkt, nooit uitkering... vertrokken naar België. Als een van de laatste want 7000 van zijn 7500 landgenoten waren al in 5 jaar tijd vertrokken. Ken Afghanen, keihard werkende mensen, ook nooit uitkering, allemaal in 8 jaar tijd keurige bedrijven opgebouwd... Staan ook klaar om te vertrekken. Naar Duitsland, naar Afghanistan enzovoort. Waarom? Hebben bv een winkel, werken keihard, veel belasting, veel te hoge huren en dan komt er een werkeloze Marokkaanse klant met een uitkering en wat bijhandel die hun keihard in het gezicht uitlacht. Wanneer ze 1 maand op vakantie zijn geweest puilt de brievenbus uit van de post. Gemeente, belasting, bekeuringen, rekeningen van overheidsdiensten. Die gast die in Brussel woont zegt: Ik weet niet waar ik het heb, ben hier al een jaar, heb pas 3 enveloppen om mijn deurmat gekregen. Vraagt hier een windelier bij een klein bedrag of het contant kan krijg je gelijk de vraag: 'O, werk je zwart?' Ben in Duitsland geweest, supermarkten met een omzet van 30.000 euro per dag... hebben niet eens een pinautomaat, alles contant. Rijden in groter auto's, die goedkoper in aanschaf zijn, betalen minder wegenbelasting, brandstof is goedkoper. Wij werken voor de regering die het geld uitdeelt aan de EU, aan terreurorganisaties, aan de knoflooklanden en de rest sparen we in pensioenen die naar de EU gaan als lening voor investieringen in arme EU-landen en om failliete banken overeind te houden. Zo, nog even 20x snapje snapje tussenvoegen en ik ben ook een Turk.