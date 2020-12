Wederom een belangrijk robbertje balbehandelen in het belangrijkste clubtoernooi ter wereld: Liverpool tegen Ajax. Zoals ze in Engeland zouden zeggen: appletje eggje for Ajax. Onana is de beste keeper ter wereld, Mazraoui is zelfs beter dan Dest en die speelt bij Barcelona, Schuurs boezemt angst in bij Liverpool, Daley Blind mag z'n hotelkamer niet uit dus die is lekker uitgerust, Tagliafico kan lekker draven langs de lijn, Gravenberch is het grootste talent ter wereld, Klaassen is een nuttig spelertje, Álvarez een extra breker op het middenveld (WAAROM), Antony en Neres dansen de samba en el capitano Tadic staat eindelijk weer in de spits. Voilà, het ideale recept om met 1-3 van Liverpool te winnen. Doelpunten door Tadic, Neres en Antony, u volgt het LIVE op de televisie bij SBS De Mol, dom lullen over voetbal mag hieronder in de comments. HUP AJAX.

UPDATE RUST - 0-0.

UPDATE 58" - 1-0. Onana denkt: weet je wat, laat maar gaan. Tikt zo'n gozer van Liverpool binnen. Lekker Dré!

UPDATE EINDE - 1-0 voor Liverpool. Laatste pot winnen van Atalanta.