De tweets van de persoon waarvan een broer door ISIS is vermoord is precies de reden waarom ik me zo opwind over het terughalen en faciliteren van deze Nazgûl. Dader en slachtoffer worden in dit achterlijke landje weer eens volkomen omgedraaid.

Er wordt altijd geschermd met "Foutje door jeugdigheid" of "Rebellie in de pubertijd". Stiekem met je klasgenootjes een al dan niet pret sigaretje roken achter het fietsenhok, dát is een foutje in jeugd.

Moedwillig afreizen naar een genocidale terroristengroep - na je eerst maandenlang gelaafd te hebben aan de meest afzichtelijke geweldspr0n die ISIS de Interwebs maar kon bieden - om daar de daad bij het Halal-woord te voegen is geen 'foutje', maar een opzettelijke daad. Zéker als je ziet wat zich daar allemaal heeft afgespeeld en hoe dat al maanden zo niet jaren in het nieuws was. Niemand die daar heen ging kan bij oprechtheid of volle verstand zeggen "ik wist het niet". Zo'n beetje de gehele wereld wist wat daar gaande was. Nee, ze gingen daarheen omdat het paradijs van het kalifaat op hen wachtte. Het is moreel volstrekt verwerpelijk te noemen deze 'mensen' hier ook maar enige vorm van recht of medemenselijkheid te tonen. Klinkt hard? Vast wel, maar wanneer je jezelf hebt bezondigd aan de zaken die daar op grote schaal plaats vonden, dan heb je wat mij betreft iedere vorm van recht verspeeld. Je menselijkheid wierp je daar zelf vrijwillig al af. Het is een regelrechte fluim in het gezicht van al die slachtoffers en/ of hun nabestaanden om deze Nazgûl ook maar de geringste hulp te geven of mededogen te tonen. Laat staan ze na een fopstrafje op de onschuldige burgerbevolking los te laten.

Over Rutte kunnen we kort zijn. Krijgt ter plekke een acute aanval van Alzheimer en gaat over tot de orde van de dag. In een nog normaal functionerende wereld zou deze man allang zijn congé gekregen hebben en daarna berecht zijn vanwege financiële hulp aan een terroristische organisatie met containers bloed aan de handen. Er zijn in het verleden kabinetten over heel wat minder gestruikeld.