Viroloog Marion Koopmans legde gisteren uit dat de PCR-tes t de aanwezigheid van unieke delen van het virus-RNA aantoont. Specifieker kan een test moeilijk worden, als unieke delen van de bouwtekening van dit virus aanwezig zijn, slaat de test positief uit. De hypothese is binair: die tekening is er wel, of die is er niet.

Waar het problematisch wordt, is dat de aanwezigheid van een deel van de bouwtekening niet direct iets zegt over de aanwezigheid van de volledige bouwtekening, en al helemaal niet of die tekening in gebruik is door een volledig werkend virus. De hamvraag in welk tempo de tekening bij de drukker ligt en wordt verspreid, wordt niet beantwoord. Dan is onbekend hoe ziek & besmettelijk iemand is.

De Ct-waarde bepaalt hoe lang de aanwezige bouwtekeningen gekopieerd mogen worden, voordat gekeken wordt of er genoeg aanwezig zijn. Kopieer je te weinig krijgen alleen doodzieke mensen een positieve uitslag. Dan krijg je een groep vals-negatieven die klachtenvrij of met milde klachten en schoon geweten een hoop infecties veroorzaken. Kopieer je te veel, krijgen ook mensen die al enige weken genezen zijn een positieve uitslag. Dit doe je dus nooit goed.

Het liefste willen we een goddelijke gave waarbij een omaatje kan ruiken wie ziek is, en daarmee als een soort Koning Salomon in totale perfectie alleen de juiste mensen in isolatie plaatsen. Dat wil ik ook. Zo zwart-wit is de echte wereld helaas niet. Helaas kom je dan vrij snel in een stukje pijnlijke statistiek, gevolgd door economische en politieke keuzes.

Gelukkig zijn er complete steden op corona getest. Daarmee kunnen we een achtergrondmeting doen. Een test op 9,9 miljoen mensen in Wuhan, gaf 300 asymptomatische gevallen. Dat is 0,003% “Around 4.7m people in Kashgar are being tested, with 138 asymptomatic cases found so far.” Dat geeft ook 0,003%. Hong Kong vond 32 gevallen op 1,78 miljoen mensen. 0,0018%.

Pas als alleen mensen met klachten worden getest, zien we deze percentages stijgen naar enkele procenten. De kans op een vals-positieve is maximaal een deel daarvan. Kijken we naar antistoffen, die langer na genezing aanwezig blijven, krijg je hogere percentages. Slowakije: “Antigen tests were carried out on 3.625 million people – of whom 38,359, or 1.06%, were found to be positive.”

Nederland deed deze test alleen als steekproef, ziet dat antistoffen ruim zes maanden later nog aanwezig zijn, de september/oktober ronde van het Pienter-onderzoek kwam op 5%. Er is nog lang geen groepsimmuniteit, er zijn genoeg beschikbare zielen voor een tweede golf. Het effect van open scholen is meetbaar: 16% van de positieve testen zijn tieners, ik heb respect voor hun docenten.

Optie A, we volgen viruswaanzin, en gebruiken geen enkele test, wachten tot het ziekenhuis vol ligt, raken in paniek en gooien zonder testen de halve samenleving op slot. Deze optie kost minimaal een miljard per dag sluiting. De eerste golf duurde een paar maanden, en alleen al bij de overheid ging negentig miljard door het putje. De andere helft van de economie heeft ook pijn.

Optie B, we volgen deze PCR-testen, zelfs als ALLE gisteren 4499 positief geteste mensen vals positief waren, en deze allemaal twee weken helemaal niet kunnen thuiswerken, en deze mensen gemiddeld duizenden euro's per maand verdienen, alle schade dezelfde dag vergoeden, kost deze voorzorgsmaatregel tientallen miljoenen euro's per dag (4499 x 2 x 3000 / 2 = 13,5 miljoen ).

De PCR-test levert een besparing van minimaal een miljard per dag. De kosten van onnodige quarantaine bij enkelingen zijn sowieso verwaarloosbaar bij de kosten van een horeca die op slot zit of de schade dat de ontwikkeling van de jeugd ruim een half jaar niet optimaal was. Dat tijdens de eerste golf coronatesten nauwelijks werden ingezet, was een beetje dom.

Optie C konden we importeren uit Zuid-Korea, Japan en Denemarken. Met het juiste gedrag zijn daar ziektes zoals sars, mers en covid-19 compleet onder controle, tegen minimale kosten. Dit soort virussen louter bestrijden met medicijnen, vaccins en lock-downs is een dure hobby. Vooral als je dankzij wangedrag bij een open kraan aan het dweilen bent.

Ik kan niet geloven dat ik hierover nu nog een tekstje over een testje kan typen. De eerste coronababy's zijn al geboren. We gaan nu de kerst in met een zorg die halfvol zit, een reproductiegetal boven de 1, een bevolking die het spuugzat is, gewoon gaat winkelen en straks langs familie gaat en vanwege de kou & kosten steeds minder gaat ventileren.

Dan stappen mensen uit hun eigen bubbels, (gezin, school, werk en lokale supermarkt), en leggen bovenregionaal nieuwe contacten (familie, winkelcentra). Verwarren hun eerste coronaklachten met de voorspelbare kater of hoofdpijn die je krijgt na een goed glas wijn of langdurige conversaties met je schoonfamilie. Dan stijgt het reproductiecijfer nog verder, mede dankzij een hogere k-waarde.

Pappen en nathouden houdt pijnlijke maatregelen en problemen in stand.