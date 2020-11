Het is tijd

Niets is beter dan met jou de kou trotseren

Er zijn mensen die naar warme landen emigreren

Maar we hebben geen geld in onze koude handen

Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen

Op mistroostige plekken je bij me te hebben

En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen

En met wodka en met bokking tussen reddingsbanden

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

En boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

In Zoutelande

In Zoutelande

www.youtube.com/watch?v=Urw-iutHw5E