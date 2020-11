:

Ok, dan verschillen we gewoon van mening. Die twijfel over integriteit heb ik namelijk wel. Die is niet alleen gebaseerd op dat nieuws uit het verleden. Zoals iedereen weet hebben NLse Marokkanen een dubbele nationaliteit en Marokko beschouwt ze niet als NLse maar in de eersye plaats als Marokkaanse burgers. Al vele jaren is er dan ook kritiek op de wijze waarop Marokko haar burgers ahw gevangen houdt in die nationaliteit en hen het recht op een keuze (Voor nationaliteit) ontzegt.

Terug naar die twijfel over Aribs integriteit, moet je je dus afvragen waarom ze zich nooit sterk gemaakt heeft voor dit onderwerp. In enkele interviews heeft ze ook gezegd altijd te zullen weigeren afstand te doen van die nationaliteit, als dat kan. En weet, redelijk wat Marokkanen in NL willen daar echt wel afstand van doen: zij hebben nauwelijks of geen band meer met Marokko. Zij hebben hun hoop gericht om de Marokkanen in de NLse politiek, maar die weigeren zich voor dat onderwerp in te spannen. Ook Arib. Maar ook Arib laat de NLse marokkanen die van hun dubbele nationaliteit af willen in de steek. Wie helpt ze daarme? In de eerste plaats niet NL, maar Marokko. Arib doet niets voor die mensen. Tot teleurstelling van de vele dubbel paspoort Marokkanen in NL die van dat Marokkaanse paspoort af willen.

nos.nl/l/2303107

Dat Arib (en ook andere Marokkaanse politici in NL) zich voor deze groep mensen weigeren in te spannen, zegt heeeeeel veeeeeel over die zogenaamde 'integriteit'.