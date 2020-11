Godwin van de dag, maar ik wil er nog wel even op ingaan. Want de nazi's gebruikten onderscheid tussen bevolkingen ten faveure van hun offensieve expansiedrift. De volken van Europa moesten plaatsmaken voor de Germanen. (Iets waar de wereldwijde geschiedenis vol mee staat.) De hedendaagse situatie is volledig omgekeerd, want wij leveren steeds meer ruimte en vrijheid in, om de overbevolking uit de derde wereld hier op te vangen. Zonder dat de oorzaak van die overbevolking wordt aangepakt, of dat er enig toekomstperspectief op het verdwijnen van die oorzaken is.



Je mag er niks over zeggen, maar ik voel het wel. Iedere dag tenminste een beetje. Voornamelijk op de dagen wanneer (de steeds meer verborgen gehouden) statistieken bekend worden gemaakt, de dagen wanneer ik me afvraag hoeveel welvaart en welzijn ik inlever om de utopische droom van de gutmensch in stand te houden, de dagen dat mijn vertegenwoordiging propagandistisch onderuit wordt gehaald en de dagen dat ik mij afvraag of er in de toekomst wel plaats is voor mijn nazaat.