Goedemorgen! Er is een mijnheer doodgedjoekt in onze hoofdstad. Een mooie nieuwe vangst in het Schepnet van de Hoop, want het gaat er gezellig aan toe in de Lieve Stad deze week, met een fatale schietpartij op het Krugerplein in Oost en een neergeknalde knakker aan de Spakenburgstraat in Zuidoost. Dan hobbelt de stadskrant weer naar de wijk en dan mogen alle buurtbewoners zich weer afvragen 'wat er toch aan de hand is in deze buurt' - zo is er in alle Amsterdamse buurten wel wat aan de hand tegenwoordig. Het hoort er 'natuurlijk' bij in een grote stad van het kaliber Caracas, Medellín of Amsterdam. Maar wat het zo gruwelijk hinderlijk maakt, is dat het 'ze' geen zak lijkt te schelen. De burgemeester is geen verbinder, maar zorgt alleen maar voor polarisatie. Het gaat de godganse tijd over randzaken, zoals de wapens van haar man, haar tweede huisje, of ze wel of niet een boerka gaat handhaven en haar gekonkel bij een demonstratie. En fouilleren? Nee ja nee ja nee ja. Dan zit er aan de kopse kant van de gemeentelijke coalitie een extreemlinkse Sovjetspion die na z'n grote woorden in Kauthar-gate inhoudelijk helemaal wordt leeggezogen door de realiteit, dat hij als reflex alleen nog maar flauwe gifjes online kan mikken. Nee, het is geen kind van twee, maar het is de locoburgemeester van Amsterdam - trouwens dezelfde komrad die tegelijkertijd heel dapper met een regenboogvlag staat te wapperen. Hij heeft zich nog niet zo goed ingelezen over de islam. Dat is dan het niveau van de bestuurders van onze hoofdstad, waar Marokkaanse cokebendes het geweldsmonopolie ondermijnen, mensen niet meer alleen over straat durven, jonge kerels op klaarlichte dag worden omgelegd voor een horloge en schiet- en steekpartijen aan de orde van de dag zijn.