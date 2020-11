We hebben in 2020 al een hoop trieste dingen gezien. Het liefdesleven van een van onze collega's bijvoorbeeld, en nog veel meer dingen die heel erg triest zijn. Het Rad van Verdriet is nu echter wel blijven hangen bij de absolute Jackpot, met het fenomeen 'Happy Slapping'. Jongeren (of ""jongeren"" maar wat weten wij nou) die uit het niets, zomaar, willekeurige mensen op de bek timmeren. "Opvallend aan deze openlijke geweldplegingen is dat willekeurige mensen, zonder enige aanleiding, werden geslagen. Deze slachtoffers werden veelal van achteren benaderd en eerst op het achterhoofd geslagen. Degenen die de klappen uitdeelden, vaak in groepsverband, vluchtten hierna." Het 'vluchtten hierna' maakt het extra sneu en bovendien: het is niet alleen fucking sad, het is ook nog eens enorm 2005. Alsof wij met Von Dutch-petje en in een bomberjack op de bank Flippo's tegen een muur aan gooien terwijl we gaan zitten kijken naar de highlights van het kabinet Balkenende-II, of nog iedere dag staan de juichen om de overwinning van Jochem Uytdehaage op het EK Allround schaatsen. Nee dus, en kap eens met dat Happy Slapping, het is 2020 biatch.