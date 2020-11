Reeds heel veel natuurschoon verloren gegaan in 2020. Denk daar maar eens over na als u wéér een nieuw setje slicks onder de diesel (uit 2002!) laat monteren! Denk daar maar eens over na als u een plastic tasje in de papierbak gooit! Denk daar maar eens over na als u lapjes water met het etiket 'vlees' koopt bij de Albert Heijn! O ja, en in India pleuren ze alles in de Ganges, dat helpt ook niet. Het klimaat gaat helemaal naar de hel en door de droogte des doods zijn er steeds meer natuurbranden te noteren, en Brabant is de wereldkampioen van Nederland. "Tot oktober waren er 643 branden in de natuur, bijna honderd meer dan in heel 201 (...) Bijna alle natuurbranden worden veroorzaakt door mensen." Altijd maar weer die kleine groep mensen die het verpest voor de rest van de dieren, zoals konijnen, bevers, tor, hazen, merels, kruisspinnen, spreeuwen, vinken, platte wielwebspinnen, mezen, juchtleerkever, wolf, ree, hert, koe, schaap, forel en bok.