Wat is de overeenkomt tussen een juchtleerkever, IS-bruidje Xaviera Swagemakers en de Grote Boze Wolf? Ze zijn allemaal TERUG in Nederland! Uw leven zal vanaf vandaag dan ook nooit meer hetzelfde zijn. De juchtleerkever, wie had dat kunnen denken, we hebben even een emotioneel momentje voor onszelf achter een holle boom in Kerkrade, want dat is de plek waar mijnheer kever zich met zijn trawanten heeft verschanst. Iedereen bij Nature Today heeft een harde: "Een verdwenen gewaande kluizenaar herontdekt." En zo is er voor de tweede keer een verloren gewaande kluizenaar herontdekt in Kerkrade: eerst Frans Timmermans, ook een soort dier, en nu deze overheerlijke juchtleerkever. Experts zijn gelukkig, iedereen blij, nu de bierprijs nog omlaag en dan was 2020 echt een TOPJAAR.