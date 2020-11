Jammer dat Pim Fortuyn is standrechtelijk is geëxecuteerd. Die had als premier in heel fijne bewoordingen de kern van dit probleem aan het licht gebracht en adequate maatregelen genomen. En dat precies op het juiste moment in de Vaderlandse geschiedenis. Ik ga geen poging wagen dat alsnog vanachter 't reaguurorgel te doen met als enige resultaat een wisse permaban. Onze man is in 2002 omgelegd en vervolgens is onze natie in 2005 als grofvuil in Brussel gedeponeerd en nu aanschouwen we met lede ogen de ondergang van wat ooit een autonoom land was. Gecondoleerd mede reaguurders.