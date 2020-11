Maar wie gaat dat betalen?

A) Gewoon de burger

B) De burger

C) Burgers natuurlijk

D) Uiteraard de burgers

E) Hoe bedoel je? De burgers

F) Misschien dat er bij de burgers nog wat te halen valt

G) De burgers gaan gewoon betalen

H) Wellicht zouden we eens bij de burger kunnen kijken

I) Is de burger een optie?

J) Burgers

K) Burger

L) De burger heeft nog wel een potje

M) Gewoon bij de burger kijken

N) Niet het Europarlement zelf maar de burger

O) Het Rode Kruis, nee grapje gewoon de burger

P) Toch maar de burger

Q) Het burgervolk

R) Potje lostrekken bij de burger

S) Eerst kijken of we de burger kunnen plukken

T) Het salaris van Frans Timmerma... nee de burger

U) Pensioenen worden toch al gekort dus pak gewoon de burger

V) Anders, namelijk