"Iedereen die nu al een kerstboom heeft staan, zogenaamd vanwege 'de gezelligheid', is in werkelijkheid heel erg ongelukkig."

De traditie van het Sinterklaasfeest maakt plaats voor de traditie van het Kerstfeest.

Maar wat niet kapot gaat is de traditie van het duiden. Er gebeurt iets dat afwijkt van wat we gewend zijn, er is iets dat opvalt, iets is anders en niet helemaal hetzelfde als altijd, en hup, er moet een verklaring voor worden gegeven. De oorzaak moet gevonden worden of, nog, beter, de reden waarom het gebeurt dient aan het oppervlak te komen. Wat zich aan ons voordoet heeft wellicht een schone schijn, maar die schijn verbergt een werkelijkheid, een diepere waarheid die door een duider ontsluierd moet worden.

Het is een nationale sport, dat duiden, en het barst inmiddels van de duiders die elkaar proberen te overtroeven in de kundigheid en vaardigheid van het duiden.

En de plek waar elke duider om vecht is een stoel aan de tafel van Op1, M, Jinek of Beau, of een half minuutje in één van de journaals, of een paar minuutjes in Nieuwsuur.

En als de wereld an weer voor een dagje geduid is, kunnen we die weer aan. Tot de volgende disruptie, de volgende onevenwichtigheid, het volgende afwijkende dingetje die ongetwijfeld door deze of gene duider geduid zal gaan worden.

"Vertel mij, duider, hoe dat zo?"

"Wel, je denkt misschien dat..., maar in werkelijkheid zit het heel anders.... Het is namelijk zo dat..."

"Dank u duider, dank u."

"Graag gedaan."