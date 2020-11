Archiefbeeld: bomen

Jaartje hè. En dan zal je ook nog eens in Purmerend wonen. De lokale zwaardmacht meldt: "Een vrouw werd zondagochtend omstreeks 05.00 uur wakker van zaaggeluiden op de Gebroeders Conijnstraat. Ze besloot de hond uit te laten en poolshoogte te nemen. Hierbij kwam zij een man tegen met een kapzaag die net een boom had omgezaagd. Ze belde de politie die de man, een 45-jarige man uit Purmerend heeft aangehouden. Hij had ook een kettingzaag bij zich." Dan denkt u natuurlijk hoe zit het dan met de eigenaar van de boom. Maar die is dus benaderd met de vraag of hij aangifte van vernieling wil doen. Kortom, hier hebben we het laatste nog niet over gehoord.