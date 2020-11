Krantenkop uit 2015 (Volkskrant). Toen ging het al slecht met de grutto. En in 2020 is het nog steeds Vijf Voor Twaalf. Zo erg zelfs dat Pieter Winsemius (VVD) op z'n voetbals AANVALLUH begint te schreeuwen om het weidevogeltje voor uitsterven te behoeden. Aanvalsplan werd afgelopen weekend gepresenteerd in radioprogramma Vroege Vogels (uiteraard) en vandaag woensdag krijgt die arme landbouwminister Carola Schouten het reddingsplan op heur bureau gedeponeerd. Alsof ze nog niet genoeg Soros aan haar hoofd heeft.

De Grutto broedt alleen hier in Ons Land, en is zo Nederlands als Zwarte Piet, snert en patatfriet. Sinds 2015 is de grutto onze Vogel des Vaderlands, na een stevige lobby en Dominion stemcomputers bij de VARA (Leeuwarder Courant). Maar het aantal Nederlanders dat een grutto van een meeuw kan onderscheiden is beschamend laag. Bazenquote uit dat LC-interview, vrij vertaald uit het Friesk. "Driekwart van de Nederlanders ziet helegaar geen grutto meer in het voorjaar." En dat was 5 jaar terug.

Dat het slecht gaat met de grutto is uiteraard de schuld van slechte landbouw, van stom gras, van het (lage) grondwaterpeil, van poezen, vossen, marters en buizerds, en van bosjes, bomen en struweel, waar die gemene gruttovreters zich ophouden. Dat het slecht gaat met de grutto is nooit de schuld van weilanden die veranderen in woonwijken. Zie ook dit schitterende GeenStijl-topic dat met topotijdreis kaarten van Nederland aantoonde dat het hier in 50 jaar tijd 1 grote Vinex-wijk geworden is. (GeenStijl)

Slaan we het 21 pagina's tellende Aanvalsplan Grutto's erop na dan zien we een prachtig plan, met NL-kaartje van weilanden en oneindig laagland waar straks allemaal grutto's moeten gaan wonen. Gebruiken we de zoekfunctie in de PDF dan vinden we het volgende:

Windmolens - niets gevonden

Zonneparken - niets gevonden

Datacenters - niets gevonden

Woonwijken - niets gevonden

Hoe we in godesnaam de grutto gaan redden, en tegelijkertijd in tien jaar tijd 1 miljoen huizen en zonneparken, datacenters en windmolens gaan bouwen bouwen bouwen? We hebben geen idee, en wensen Winsemius, Vogelbescherming & Het Gruttoberaad (het bestaat) veel wijsheid.

Hier gaan de grutto's wonen. Maar u ook

Iemand nog vragen?

Alkmaar 1970

Alkmaar 2020