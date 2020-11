Chips nootjes ranja voor iedereen die nog weet wat de kinderopvangtoeslaffaire is. Want de schrijfster van het memo van de Belastingdienst uit 2017 waarin HAARFIJN wordt uitgelegd wat de Belastingdienst allemaal fout deed, kruipt vanmiddag uit de doofpot, en in de spotlichten. Vandaag staat bij de parlementaire dinges kinderopvang toeslag gebeuren (die maandag begonnen zijn) het verhoor van mevrouw S.T.P.H. Palmen-Schlangen op de agenda. Wij hadden dus nog nooit van mevrouw S.T.P.H. Palmen-Schlangen gehoord, tot we erachter kwamen dat mevrouw S.T.P.H. Palmen-Schlangen tussen 2016 en 2017 'Vaktechnisch coördinator Toeslagen' was bij de Belastingdienst en in die tijd het memo over de kinderopvangtoeslagenaffaire heeft geschreven en nu zijn we alvast een beetje verliefd op mevrouw S.T.P.H. Palmen-Schlangen. Maar! Daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat: hoe kan het dat de Nederlandse overheid zoveel mensen willens en wetens kapot heeft gemaakt? Dat gaat mevrouw S.T.P.H. Palmen-Schlangen ons hopelijk uitleggen. Kom er maar in, mevrouw S.T.P.H. Palmen-Schlangen!

Bonusvideo (afgelopen woensdag): Omtzigt legt belang memo uit