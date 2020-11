We wezen u al op de hoorzitting van de parlementaire fopcommissie uitvoeringdiensten, waar de heer Omtzigt naartoe gesommeerd was om zijn zegje te doen en daarbij niet onder stoelen of banken stak dat je het land niet bestuurt in fopcommissies en dat hij zijn tijd wel beter kan gebruiken om de gebroken machine van de Rijksoverheid te repareren. Een echte politieke must watch. Om ons woord bij aansluitende daad te voegen: de heer Omtzigt verscheen dinsdag ten plenaire tonele om zijn eigen betoog in de praktijk te brengen. In het debat Pakket Belastingplan 2021, voorgezeten door de immer eloquente heer Martin Bosma (Wanneer kom je in CNB, Martin? Groetjes! - Red.), werd op luchtige wijze een wederom slopend betoog van de heer Omtzigt ingeleid: "Nu lacht iedereen, maar ik heb zelden een Belastingplan gehad dat ik zo moeilijk vond om te doorgronden. Ik zeg dat maar even omdat een van onze belangrijkste taken is om te zorgen voor de uitvoerbaarheid van wetten." En dat die uitvoerbaarheid, zeker bij de Belastingdienst, er uit ziet als een woonwijk in Hawija na een bezoekje van de vvd, dat wordt even haarfijn geduid...

