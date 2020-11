Vroeger had je zwarte voetbalschoenen. Ze hadden namen als WELTMEISTER en WORLD CUP en het was hip dat ze van 'leer' waren: je had kalfsleer en kangoeroeleer. Toen kreeg je ineens de Predator, die had een rode flap, en toen bedacht een gek om met witte schoenen te gaan voetballen, en ineens had je gele schoenen, oranje schoenen, blauwe schoenen, rode schoenen. Maar kijk maar eens in je eigen voetbalteam: de grootste lul met de zwakste pass loopt rond op een complete kleurenwaaier, en de kerel met wie je het best bier kan drinken heeft gewoon zwarte Copa Mundial. Memphis (die van die hoed) bijvoorbeeld heeft ROZE SCHOENEN. En met de spits met roze schoenen neemt onze sterrenploeg (vier wedstrijden op rij niet gewonnen) van Frank de Boer het op tegen Spanje (LIVE NPO3). Misschien dat we met onze roze muiltjes een keertje moeten oefenen tegen San Marino, Faeröer of Liechtenstein. Het ligt aan wennen, het ligt aan blessures, het ligt aan corona, het ligt aan voorbereiding, het ligt aan vorm, het ligt aan Feyenoorders die niet mogen spelen, het ligt aan Virgil, het ligt aan dit, het ligt aan dat en het ligt aan de tegenstander, want de tegenstanders zijn veel te goed. Als we wéér niet winnen willen we een andere bondscoach. Misschien heeft Aad de Mos interesse, of anders Simon Kistemaker of Frans Körver, en leeft Fritz Korbach eigenlijk nog?

OPSTELLING - Nora Ouaali alvast een rode kaart

UPDATE 18" - Canales 0-1

UPDATE RUST - 0-1

UPDATE 46" - 1-1 DONNY

UPDATE EINDE - 1-1. Memphis speelt een paar terugspeelballetjes naar de keeper van de tegenstander, Luuk de Jong heeft een hekel aan scoren en Ryan Babel ramde als vanouds weer wat ballen in de tweede ring. Weer niet gewonnen, Frank de Boer out.