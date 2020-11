Steeds beetje bij beetje zi je hoe we bezig zijn met het inperken van vrijheden met allerlei excuusjes.. nu onder het mom corona en zorgperdoneel niet willen belasten.

Ok dan heb ik er nog een paar voor u, let op dit is niet wat ik zelf zou willen..

Volgende stap: verkeer.. u gaat niet naar t werk? Dan ook maar geen deelname aan het verkeer indien bedoeld voor alleen plezier of andere prive doeleinden. Oude mensen pleuren immers van hun fiets, motors krijgen ongelukken, mensen parkeren auto’s tegen bomen etc.

Eten en drinken: alleen nog maar gezond, want anders gevaar en ook zorg belastend. Geen suikers meer geen overtollige vetten meer.

Sporten: alleen nog maar contactloos sporten, ook geen extreme sporten want blessures zijn ook zorgbelastend.

Klussen en tuinieren: alleen door vakmensen, niet meer zelf doen ook zorg belastend, gebeuren nog wat ongelukjes rondom huis.

Zie zo kun je wel bezig blijven..

Of..

We gaan nu voor een kabinet/overheid wat zich alleen nog maar bezighoudt met de absolute basiselementen: zorg, veiligheid, infrastructuur, inrichting etc. Geen immigratie, geen goede doelen etc. de rest hou je vrijblijvend->meer verantwoordelijkheid voor jezelf(libertarisch), maar een ander in bewust in gevaar brengen wordt maximaal bestraft. Ook: geen subsidies meer voor allerlei projectjes, kunst en minder bureaucratische overheid, zorg etc. Het bespaarde (vrijgekomen) belastinggeld ga je maximaal inzetten op die basisdingen, daarnaast houdt je als overheid minder belasting af van lonen en dergelijke. Dus wel inzetten op meer zorgmensen en basis handhaving. Dan hoeven we niet mensen hun vrijheid in te perken en halen we aso mensen er tussenuit.