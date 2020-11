De van het ADM-terrein weggestuurde molotovkrakers mogen ondanks eerder gemaakte afspraken - 1 november zou de karavaan weer verder moeten sloffen - gewoon in Amsterdam-Noord blijven zitten van GroenLinks. Want ja, Amsterdam-Noord, daar hebben die grachtengordeldieren er zelf niet zo'n last van. Wat ons voorstel is, is dat we het hele circus gewoon in de achtertuin, voor de deur of op de balkonnetjes van Groot-Wassink, Van Doorninck en Meliani mikken. Al die gare roestcampers uit 1971, de Pinokkio-pipowagens en door de assen gekrakte caravans kriskras opstellen, de hele janboel stationair laten draaien voor de warmte, stinkende standkachels volle bak laten blazen en natuurlijk gooien we nat sprokkelhout in vuurkorven en vuurpotten, we flikkeren overal lukraak pallets neer en dan bouwen we grote vreugdevuren en gaan we luidkeels klagen over het kapitalisme. Dan betegelen we de vloer met lege blikken pils, bezaaien we lege plekken met verdwaalde zegels LSD alsook her en der een naaldje, en als zo'n GroenLinkser een grote mond heeft over overlast dreigen we met molotovs. We geven iedere avond (legendarische) feesten die zomaar door kunnen gaan tot het volgende feest weer begint, slapen doe je maar als je dood bent. Voorts laat iedereen dreadlocks groeien, de muren van de huizen kalken we onder met graffiti, we stoppen per direct met douchen, importeren een school vuilnisbakhonden uit Portugal en luisteren de hele dag door naar punkrock en vage acid. Als iemand dan iets zegt over onze manier van leven, galopperen we weg op ons stokpaard - het paard het Creativiteit. En dat dus allemaal voor de neus van Van Doorninck, Meliani en gewoon IEDEREEN die in die stad op GroenLinks heeft gestemd, heel gezellig, zo krijgen ze immers het monster dat ze zelf hebben gecreëerd.