Ik kan me morgen tijdens het kijken weer enorm ergeren aan die ziggo reporter van de f1. Jack of olaf? Elke keer weer denkt ie alles te weten maar hij weet helemaal niks! Erger me groen en geel hoe hij altijd al weer ruim van te voren aangeeft dat max vast niet goed gaat want bla bla.. en dan zie je max weer vooruitstuiven en dan slikt die jack of olaf zijn drol weer in. Ik zou 100 x liever na de engelse versie willen luisteren,maarja dat kost weer extra geld en ziggo is al niet zo goedkoop. Waar ik me ook enorm aan irriteer is dat keuze van t klootjesvolk,als max wint of t goed doet dan is ie weer ieders vriendje maar hij hoeft maar weer 1 x een fout te maken of niet ver te komen en hij is dan weer t nationale sukkeltje volgens diezelfde zgn fans. Nou fan ben je in goede en slechte dagen en ik ben fan van max. GO for it max.