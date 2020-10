Dit is een verhaal over zegevieren. Dat je in dit land, als je iets wil, het zomaar gedaan kan krijgen. De 11-jarige Marijn zong al toen hij nog niet eens kon praten - we kennen het van Miss Montreal - en nu hij wel kan praten zingt hij nog steeds, wat een ongelooflijke turn of events. Marijn is fan van de Urker Mans Formatie, opmerkelijk genoeg, want Marijn zelf komt van Schouwen-Duiveland. En hoe lastig het ook is om de gesloten gemeenschap van Urk te infiltreren, het is Marijn gelukt. Hij is de zingende Zeeuwse Urker, met een eigen cd. Oplage 500 en u kunt zo'n schijfje geluk bestellen via lindavdhave@gmail.com. "Hoe graag hij ook zingt, Marijn is niet van plan er zijn werk van te maken. 'Ik wil gaan timmeren. Net als mijn vader'." Marijn, totale kampioen.

Marijn in actie