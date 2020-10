Dat Tanja Hoogwerf en Eerdmans Leefbaar Rotterdam verlaten is aderlating voor genoemde partij in Rotterdam maar beide zijn gepokte en gemazelde politici die m.i. een goede keuze hebben gemaakt. Eerdmans weet als geen ander hoe Fortuyn gedemoniseerd is, n.l. om dezelfde reden waarom de zittende macht eerst Wilders, de PVV en nu Baudet, FVD probeert kalt te stellen. Dat kan rust brengen bij Baudet, die geen politieke ervaring had toen hij in de Tweede Kamer kwam, maar het desondanks heel goed heeft gedaan. Nee, niet volgens al die huilstruiken die meejanken met de NPO en overige linkse media en veelal zelf nog nooit een debat van Baudet hebben gezien en nu zeggen dat ze niet meer op het FVD gaan stemmen, want Baudet, of hun lidmaatschap hebben opgezegd, want Baudet. Natuurlijk heeft hij als beginneling wat kleine foutjes gemaakt. So what? Van fouten leer je. Maar ik, en velen met mij vinden Baudet en Hiddema een verademing tussen al die kwezels die allemaal al jaren dezelfde riedels afsteken. Daarnaast ben ik ook fan van Wilders en Bosma, dus hoop op verkiezingswinst voor beide partijen.

Code Oranje van Richard de Mos geef ik ook een grote kans om met 1 à 2 zetels in de Tweede Kamer te komen. Hij is een doener, recht voor zijn raap en spreekt mensen aan die de PVV net een stap te ver vinden en FVD wellicht te elitair. Bovendien heeft hij veel aanhangers in Den Haag en met Tanja Hoogwerf heeft hij iemand in huis gehaald die van hetzelfde laken een pak draagt en net zoals Eerdmans zeer geliefd is in Rotterdam.

M.i. trekt de Mos geen of nauwelijks stemmen weg bij de PVV, maar wel bij de SP, een partij geworden van vlees noch vis, die Jan de arbeider, die zijn buurt heeft zien veranderen tot een moslim dan wel Oost-Europese enclave enorm in de kou heeft laten staan omdat ze niet alleen te laf zijn om de olifant in de kamer te noemen maar er juist nog meer hierheen willen halen en blind zijn voor het feit wie daar al decennia de dupe van zijn geworden.