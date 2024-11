Als u denkt dat het rommeltje is in politiek Den Haag, dan moet u het eens vergelijken met politiek Den Haag. Daar is het pas echt een pleurisbende. Eerst had je die beschamende rechtszaak tegen Richard de Mos en zijn makkers, toen kwam de beschamende mislukte formatie met Richard de Mos en zijn makkers, toen kwam er een beschamend college zonder Richard de Mos en zijn makkers en nu sluiten twee raadsleden uit de coalitie zich aan bij Richard de Mos en zijn makkers. Mairan Sewtahal en Ismet Bingöl stappen van respectievelijk de PvdA en het CDA over naar Hart voor Den Haag/Groepie De Mos. Een superstunt, aldus het AD. En het mooie is: nu heeft de coalitie (bekend van: een campagne tegen vissen) geen meerderheid meer. "De superstunt van Richard de Mos brengt de Haagse stadsbestuur aan het wankelen. Zonder meerderheid is de ‘regerende’ coalitie voor het doorvoeren van haar plannen nu afhankelijk van tenminste één raadslid van de oppositie." Eens even kijken welke partij zich gaat aansluiten bij (dit verzinnen wij niet) DENK, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.